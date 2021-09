ALERTĂ! Rata de infectare în Capitală a trecut de 6 la mia de locuitori Rata de infectare in București a trecut miercuri de 6 la mia de locuitori, conform datelor transmise de catre autoritați. Reamintim ca in situația in care incidența cazurilor COVID-19 trece de 6 la mie se instituie carantina de noapte in zilele de vineri, sambata și duminica, pentru aplicarea acestei masuri decise de guvern fiind nevoie de o hotarare a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența. De asemenea, acum legea prevede ca in localitațile cu rata de infectare peste 6 școlile trec in online, insa ministrul Educației a anunțat ca pana vineri se va decide daca va fi menținuta acesta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

