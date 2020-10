Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul prezinta cea mai mare incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, calculata in ultimele 14 zile, la mia de locuitori - 3,02, potrivit raportarii transmise duminica de Grupul de Comunicare Strategica.Asta inseamna ca Bucureștiul intra in scenariul roșu, ceea…

- Bucurestiul se afla in topul zonelor cu cel mai mare numar de infectari inregistrate in ultimele 24 de ore, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica (GCS). In Capitala, 446 de persoane s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 in ultima zi, iar totalul imbolnavirilor a ajuns la 25.933. Pe locul…

- Autoritatile le recomanda romanilor respectarea masurilor sanitare pentru a nu-si pune viata in pericol. Mesajul Ro-Alert a fost emis, vineri, in jurul orei 13, la scurt timp dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a facut public noul bilant privind infectarile cu noul coronavirus.…

- Autoritațile au facut un nou anunț sumbru. Grupul de Comunicare Strategica au anunțat pentru ziua de miercuri, 7 octombrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.958 cazuri de infectare cu COVID-19 in ultimele 24 de ore! Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval!

- De trei zile autoritatile au anuntat peste 2.000 de noi cazuri zilnice in Romania. Daca in urmatoarea perioada se va mentine acest numar de peste 2000 de noi imbolnaviri zilnice, acest lucru va duce ca, undeva pe 10-12 octombrie, sa avem o accelerare substanțiala a cazurilor din Terapie Intensiva,…

- Un numar de 1.438 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, duminica, 1.438 de noi cazuri de Covid-19 și 31 de noi decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus, inregistrate in ultimele 24 de ore. Potrivit GCS, pana duminica, in Romania au fost confirmate 122.673 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus,…

- Dupa aproape o luna de cifre de peste 1.200 de noi cazuri de infectari confirmate zilnic, marți Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 1.014 noi persoane infectate. O cifra ca aceasta nu a mai fost comunicata din 21 iulie, deci de aproape o luna. Potrivit…