Alertă! Rafila avertizează că vom avea un nou val COVID cu 10.000 de cazuri pe zi Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a anuntat ca in perioada urmatoare este estimata o crestere a numarului de cazuri de Covid. „Avand in vedere ca au trecut cel putin 5 luni de la valul initial, valul din ianuarie-februarie, si majoritatea celor vaccinati cu 3 doze au cel putin 6 luni de la incheierea acestei vaccinari cu 3 doze, este clar ca exista o eludare a raspunsului imun si practic aceasta subvarianta Omicron BA5 produce infectii si la persoanele vaccinate si la cele trecute prin boala. Asa ca estimam o crestere in perioada urmatoare fara sa avem insa posibilitatea unei predictii extrem… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca peste 7700 de noi cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultima saptamana, existand o crestere de aproximativ 80% a numarului de cazuri fata de finalul lunii mai si inceputul lunii iunie. Rafila precizeaza ca numarul deceselor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni ca varful valului de infectari cu noul virus in Romania ar putea fi atins intre 14 si 21 august, la doua saptamani fata de perioada estimata pentru restul Uniunii Europene.

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat ca in perioada urmatoare este estimata o creștere a numarului de cazuri de Covid. „Avand in vedere ca au trecut cel puțIn 5 luni de la valul inițial, valul din ianuarie-februarie, și majoritatea celor vaccinați cu 3 doze au cel puțin 6 luni de la incheierea…

- „Numarul cazurilor de infectari COVID-19 a crescut alarmant in ultima perioada. Medicii au avertizat inca de saptamana trecuta ca ne vom confrunta cu un nou val mai devreme decat era așteptat. ”In ultima saptamana s-au inregistrat aproape 8.000 de cazuri, mai exact 7.726 de cazuri. Un procent important,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, estimeaza ca la sfarsitul lunii august, numarul de cazuri Covid ar putea ajunge la 10.000 pe zi.Rafila recomanda purtarea mastii de protectie in spatiile inchise si in mijloacele de transport in comun. Ministrul a precizat ca exista doua scenarii privind evolutia…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat ca in perioada urmatoare este estimata o creștere a numarului de cazuri de Covid. „Avand in vedere ca au trecut cel puțIn 5 luni de la valul inițial, valul din ianuarie-februarie, și majoritatea celor vaccinați cu 3 doze au cel puțin 6 luni de la incheierea…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, a anuntat luni, 4 iulie, intr-o conferinta de presa, ca estimeaza o crestere a numarului de cazuri de COVID in perioada urmatoare, iar in varful acestui val, preconizat pentru inceputul sau sfarsitul lunii august, sa se ajunga la 10.000 de cazuri pe zi. In ultima…

- Romania a crescut de la o medie de 300 de cazuri COVID pe zi la 400, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „Germania inregistreaza 100.000 de cazuri pe zi, dar semnul bun este ca nevoia de servicii medicale spitalicești și mai ales de terapie intensiva a fost minimala in ciuda numarului mare…