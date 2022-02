Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse “sa mentina pacea” in teritoriile separatiste pro-ruse din Ucraina carora le-a recunoscut independenta, potrivit AFP. Cele doua decrete ale presedintelui rus solicita Ministerului Apararii ca “fortele armate din Rusia sa indeplineasca functiile de mentinere a pacii pe teritoriul republicilor populare” Donetsk si Lugansk. Vladimir Putin a decis luni sa recunoasca independenta separatistilor pro-rusi din Ucraina. Aceasta recunoastere rusa a separatistilor scurtcircuiteaza procesele de pace rezultate in urma acordurilor de la Minsk in 2015, semnate…