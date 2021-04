ALERTĂ! Purtătorul de cuvânt al PATRIARHIEI s-a infectat Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei, s-a infectat cu noul coronavirus. Anunțul zilei vine din Biserica Ortodoxa Romana, acolo unde Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei, s-a infectat cu noul coronavirus. Surpriza este cu atat mai mare cu cat oficialul BOR se vaccinase deja cu prima doza și urma sa mearga la rapel. TRAGEDIE: A nascut mai repede pentru a-si salva copilul, apoi a murit rapusa de COVID „Cu ajutorul lui Dumnezeu sunt foarte bine. Din fericire, eu apucasem sa fac prima doza de vaccin, dar m-am contaminat miercurea trecuta, de la un coleg, chiar cu o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa Romana (BOR) deja este activa in campania de vaccinare, a transmis luni purtatorul de cuvant al Patriarhiei. Reacția vine la indemnul primului – ministru de implicare, mai ales in mediul rural. Preoții popularizeaza deja brosuri cu informatii despre vaccin, spune Vasile Banescu, purtatorul…

- In contextul in care premierul Florin Cițu a cerut sprijinul Bisericii pentru campania de vaccinare , purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a afirmat ca „ajutorul Bisericii exista” și a precizat ca preoții vor ajuta prin distribuirea informațiilor necesare catre credincioși. „Ajutorul…

- Ministerul Sanatații pregatește un spot de promovare a vaccinarii anti-Covid in care ar putea aparea parintele romano-catolic Francisc Doboș și preotul ortodox Constantin Necula, informeaza Agerpres , care-l citeaza pe Ștefan Voinea, consilierul ministrului Vlad Voiculescu. Voinea a participat marți…

- Purtatorul de cuvant al Patrarhiei Vasile Banescu, a anunțat, luni, ca Biserica Ortodoxa Romana, ca și toate celelalte culte religioase din Romania, a primit broșura informativa „Vaccinarea impotriva COVID-19 IN ROMANIA - Gratuita, Voluntara, Sigura”. „Acest material informativ a fost transmis in aceasta…

- Comunicat. ”Patriarhia Romana, Biserica Ortodoxa Romana, ca și toate celelalte Culte religioase din Romania, a primit Broșura informativa cu titlul: Vaccinarea impotriva COVID-19 IN ROMANIA – Gratuita, Voluntara, Sigura, document oficial al COMITETULUI NAȚIONAL DE COORDONAREA ACTIVITAȚILOR PRIVIND VACCINAREA…

- Un anunț facut de catre Ministerul Sanatații pe pagina oficiala de Facebook, transmite cetațenilor ca Biserica Ortodoxa Romana va contribui la informarea credincioșilor despre vaccinarea impotriva coronavirus. Informațiile vor fi oferite sub forma de broșuri cu titlul “Vaccinarea impotriva COVID-19…

- Patriarhia Romana trimite mesaje de incurajare pentru vaccinare, dar și de incetare a raspandirii de informații false, care induc in eroare populația. Preoții și, in general, personalul clerical se pot vaccina in etapa a doua de imunizare, care incepe saptamana viitoare. In sprijinul lor, o broșura…

- In cursul serii de duminica, Ministerul Sanatații a anunțat ca Biserica Ortodoxa Romana, in frunte cu Preafericitul Patriarh Daniel, va sprijini campania de vaccinare anti-Covid-19. Astfel, in biserici se va distribui catre credincioși o broșura care conține informații referitoare la noul vaccin. Broșura…