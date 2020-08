ALERTĂ! PSD a anunțat ce va face după ÎNFRÂNGEREA de azi Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a declarat luni, dupa suspendarea ședinței in care trebuia votata moțiunea de cenzura din lipsa de cvorum, ca social democrații nu mai iau in calcul sa voteze moțiunea in sesiunea ordinara care va incepe marți, 1 septembrie. Anterior, președintele PSD declara ca partidul va lua o decizie zilele urmatoare daca va depune o noua moțiune in sesiunea ordinara sau daca va incerca sa supuna la vot moțiunea deja depusa. „Tocmai ce am depașit o zi in care nu s-a reușit dezbatere moțiunii. Cred ca despre a discuta de o noua moțiune este mult prea devreme. Avem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

