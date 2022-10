Alertă! Program de spionaj pe Android prin care hackerii fură date din telefon Romanii care dețin telefoane cu sistem de operare Android trebuie sa nu descarce sub nicio forma o aplicație, care este un program de spionaj, prin care hackerii primesc acces instant la camera video. Avertismentul vine din partea firmei de securitate mobila Zimperium, iar aplicația se numește ”RatMilad”. .RatMilad se da drept o aplicație de falsificare […] The post Alerta! Program de spionaj pe Android prin care hackerii fura date din telefon appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

