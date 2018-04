Alertă printre părinții din Buzău. Un pedofil acostează fetițe și băieți Parinții din Buzau au declanșat alerta pe rețelele de socializare, pentru ca un pedofil ar acționa in oraș. O mama a postat ce i s-a intamplat baiețelului sau miercuri, oferind și semnalmentele presupusului pedofil. Poliția s-a autosesizat și a pornit o ancheta. O femeie din Buzau a postat, miercuri, pe facebook, ca un barbat ar […] The post Alerta printre parinții din Buzau. Un pedofil acosteaza fetițe și baieți appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

- Femeia din Buzau a postat, miercuri, pe o retea de socializare, un mesaj prin care avertizeaza celelalte mamici din cartierul Dorobanti ca in zona s-ar afla un pedofil si a dat si semnalmentele individului. "Fetele care aveti copii, aveti grija de ei ca in minunatul nostru cartier Dorobanti…

- O femeie din Buzau a postat, miercuri, pe un site de socializare ca un barbat ar acosta copii in zona cartierului Dorobanti, aceasta oferind si semnalmentele presupusului pedofil. Politia s-a autosesizat si a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

