- Dupa ce saptamana trecuta au fost depistate trei focare de pesta porcina in județul Timiș, dintre care doua in apropiere de Lugoj, la Criciova și pe Fondul cinegetic Tapia, acum a mai fost descoperit unul, tot in estul județului. Noul focar de pesta porcina africana a fost declarat pe teritoriul…

- Ziarul Unirea Focar de pesta porcina africana la Ciuguzel. In sat, nu mai guița niciun porc… Focar de pesta porcina africana la Ciuguzel. In sat, nu mai guița niciun porc… Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București a confirmat existența genomului virusului pestei porcine africane la un purcel…

- In ultimele 10 zile autoritațile de la Direcția Sanitar-Veterinara au confirmat 2 focare de pesta porcina africana la porcul domestic. Este vorba despre localitațile Țigmandru și Craiești. Cum a patruns virusul in aceste zone aflam de la Directorul Executiv Adjunct al DSVSA Mureș, Lucian Goga: Conform…

- Patru focare noi de pesta porcina africana au fost descoperite in Arad, in ultimele patru zile. In judet sunt confirmate sapte focare de pesta africana la porci domestici, in localitatile Siria, C...

- Prețul prea mic pentru carnea de porc, importurile masive dar și lipsa nutrețurilor provocata de seceta le aduc pierderi in serie crescatorilor de animale. Fermierii din Vrancea si-au prezentat problemele ministrului Agriculturii si au cerut solutii urgente.

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 153 de localitati din 28 de judete, cu un numar de 252 de focare active, dintre care patru in exploatatii comerciale, in timp ce in 12 judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala, Sanitara Veterinara si pentru…

- 23 de focare de pesta porcina africana, stinse in județ in a doua jumatate a lunii iunie in Eveniment / on 01/07/2020 at 10:04 / La finalul saptamanii trecute, pesta porcina africana (PPA) evolua in 147 de localitați din 27 de județe, cu un numar de 243 de focare (dintre care 4 focare in exploatații…

- Romania inregistreaza 269 de focare active de pesta porcina africana in aceasta saptamana, fata de 266 in perioada precedenta, fiind consemnate noua focare noi in intervalul 4 – 10 iunie 2020, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…