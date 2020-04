ALERTĂ! Primul MEDIC ucis de CORONAVIRUS Un medic din Constanța, infectat cu coronavirus și internat de cateva zile la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitala, a murit marți, au declarat pentru HotNews.ro surse medicale din cadrul Institutului Matei Balș. Medicul din Constanța avea 62 de ani și afecțiuni preexistente, au precizat sursele citate. Ministerul Sanatații a confirmat decesul primului medic roman din cauza coronavirusului, la scurt timp dupa ce informația a aparut in spațiul public. Barbatul in varsta de 62 de ani a fost medic cu specialitatea medicina interna pana pe data de 6 aprilie in cadrul Spitalului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

