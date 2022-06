ALERTĂ! Primul caz de variola maimuței diagnosticat în România A fost diagnostiat primul caz de variola maimuței in Romania. Este vorba despre un barbat in varsta de 26 de ani din București. Acesta a fost diagnosticat in cursul zilei de astazi in urma investigațiilor de laborator, anunța Ministerul Sanatații. Boala a debutat in urma cu 4 zile, iar pacientul s-a prezentat la spital in cursul nopții precedente. Starea barbatului este buna. Pacientul primește tratament simptomatic și se afla in izolare. Se pare ca barbatul s-a infectat de la o persoana apropiata care a calatorit in ultima perioada in mai multe țari din Europa, unde exista numeroase cazuri de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

