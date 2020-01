Alertă! Primul caz de infectare cu coronavirus a fost depistat în SUA Virusul a fost depistat prima data in decembrie 2019 in Wuhan, China. Bilantul deceselor provocate de noua tulpina de coronavirus, asemanatoare virusului gripal, a carei transmitere de la om la om a fost confirmata de oamenii de stiinta, a crescut marti la sase victime, iar numarul cazurilor de imbolnaviri a trecut de 300. Cincisprezece membri ai personalului medical din China se afla printre pacientii infectati.



Pana acum, virusul a fost depistat in șapte tari.



Beijingul a anuntat marti ca a clasat epidemia in aceeasi categorie cu SARS. Izolarea devine astfel obligatorie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

