Alertă! Prim caz de infectare cu varianta indiană a Covid-19, descoperit în Grecia Un caz de contaminare cu varianta SARS-CoV-2 – care se afla la originea unui val al epidemiei Covid-19 in India – a fost descoperit in Grecia, anunta autoritatile sanitare grecesti. Organismul national de sanatate publica EODY a anuntat duminica, intr-un comunicat, ca ”un esantion pozitiv cu varianta dominanta in India” a fost descoperit la ”o femeie straina in varsta de 33 de ani care locuieste la Atena si care a efectuat o calatorie, la 4 aprilie, la Dubai”, in Emiratele Arabe Unite (EAU), conform News.ro. ”Este vorba despre primul caz al unei variante indiene in Grecia”, a declarat AFP o sursa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoana contaminata este o femeie straina de 33 de ani, care locuieste la Atena si care a calatorit in Dubai, pe 4 aprilie, a anunțat organismul national de sanatate publica EODY, potrivit hotnews. Scenariu sumbru confirmat de OMS. Noua varianta indiana a coronavirusului, considerata ingrijoratoare…

- Organismul national de sanatate publica EODY a anunțat duminica ca Grecia a inregistrat un prim caz de tulpina indiana a COVID-19, denumita B.1.617, mai contagioasa, relateaza Afp, citata de News. India este doborata de cel de-al doilea val de coronavirus, iar experții susțin ca de vina este aceasta…

- Un caz de contaminare cu varianta SARS-CoV-2 - care se afla la originea unui val al epidemiei covid-19 in India - a fost descoperit in Grecia, anunta autoritatile sanitare grecesti, relateaza AFP. Organismul national de sanatate publica EODY a anuntat duminica, intr-un comunicat, ca ”un esantion…

- Ministerul sanatații din India a anunțat miercuri ca in aceasta țara a fost depistata o noua tulpina de coronavirus, in afara multor alte variante de urmarit (VOC) ce au fost descoperite in strainatate, transmite Reuters. ”Deși VOC și o noua varianta cu dubla mutație au fost depistate in India, acestea…

- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, anunța ca s-a vaccinat cu Sputnik V impotriva Covid-19, in timpul deplasarii din Emiratele Arabe Unite. Anunțul a fost facut aseara, in cadrul emisiunii Puterea a 4-a de la N4, precizand ca cel mai probabil va merge din nou in Dubai pentru a se vaccina cu a…

- Franta studiaza o noua varianta a virusului SARS-CoV-2 detectata in Bretania, analizand gradul sau de transmitere si daca aceasta provoaca efecte mai grave ale bolii COVID-19, a informat luni Directia Generala a Sanatatii (DGS), relateaza EFE, conform AGERPRES. Noua tulpina, care a fost secventiata,…

- Inca doua cazuri de infectare cu noua tulpina britanica a coronavirusului in Romania, a anunțat Ministerul Sanatații. Este vorba despre doua persoane care au avut legatura cu școala din București unde a fost confirmat un focar cu noua varianta a virusului. „Ministerul Sanatații a fost informat astazi…

- Un nou caz de infectare cu varianta britanica de coronavirus a fost depistat la Constaanța la un barbat in varsta de 69 ani. „Barbatul a inceput sa aiba simptome de boala in data de 28 decembrie 2020, iar in 02 ianuarie 2021 a efectuat un test RT-PCR al carui rezultat a fost pozitiv. In perioada 4 ianuarie…