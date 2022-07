Casa Alba a anunțat joi ca președintele SUA, Joe Biden, are COVID-19. „Prezinta simptome foarte ușoare”, a declarat secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre. „In aceasta dimineața, președintele Biden a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Este complet vaccinat și prezinta simptome foarte ușoare. A inceput sa ia Paxlovid. In conformitate cu liniile directoare ale CDC, el se va izola la Casa Alba și va continua sa iși indeplineasca pe deplin toate sarcinile in acest timp. A fost in contact telefonic cu membrii personalului Casei Albe in aceasta dimineața și va participa la intalnirile…