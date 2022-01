ALERTĂ! Premierul Ciucă, anunț îmbucurător despre facturile românilor Premierul Nicolae Ciuca a anunțat marți noi masuri pentru protejarea cetațenilor si firmelor impotriva creșterii facturilor la energie. Pentru facturile de acum, pana la refacerea calculelor de catre furnizori, acestea nu vor avea penalitați. De asemenea, schema de sprijin se va prelungi și dupa 1 aprilie, a precizat șeful Guvernului. “Pentru garantarea eficientei masurilor de protecție a cetatenilor consumatori casnici urmeaza a fi refacute facturile care nu au respectat plafoanele reglementate. Pana la refacerea calculelor de catre furnizori aceste categorii de facturi nu vor fi purtatoare de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregatește noi masuri de protejare a populației și a inteprinderilor de efectele creșterii prețurilor la energie, a anunțat marți premierul Nicolae Ciuca. Acesta a convocat in acest sens o ședința cu miniștrii Finanțelor, Energiei, Agriculturii, Antreprenoriatului si Turismului, Mediului și …

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, marti, 11 ianuarie, ca facturile la energie electrice, care nu au respectat plafoanele reglementate, nu vor fi purtatoare de penalitati, iar acestea urmeaza sa fie refacute de furnizori. Pentru garantarea eficientei masurilor de protectie a cetatenilor, urmeaza a…

- Premierul a anuntat ca a convocat astazi o sedinta cu ministrii Finantelor, Energiei, Agriculturii, Antreprenoriatului si Turismului, Mediului si presedintele ANRE pentru a stabili noi masuri de protejare a populatiei si a inteprinderilor de efectele cresterii preturilor la energie. ”Romanii au…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, ca, de la 1 aprilie, consumatorii casnici cu un consum lunar de pana la 300 Kwh vor beneficia de o noua schema de protectie, care va include TVA redus la 5 la suta, precum si compensarea certificatului verde si a bonusului de cogenerare pentru consum. Guvernul…

- Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor, au fost chemați, luni, de premierul Nicolae Ciuca, la discuții, la sediul Guvernului. Premierul Nicolae Ciuca urmeaza sa se intalneasca, luni, la 11.30, la Guvern, cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu liderul PNL, Florin Cițu…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta, dupa intalnirea de lucru de la Palatul Victoria, ca primarul general Nicusor Dan si primarul municipiului Constanta au prezentat problemele cu care se confrunta sistemele de productie si distributie a energiei in sistem centralizat. ”Ca solutie imediata,…

- Miniștrii pe care i-a propus premierul desemnat Dacian Cioloș sunt audiați, marți, in intervalul orar 10:00-20:30, in comisiile de specialitate ale Parlamentului. UPDATE 10:28 Intrebat cum ar restructura Ministerul Tineretului și Sportului, Pop a raspuns ca trebuie facuta o distincție mai clara intre…

- Miniștrii desemnați sa faca parte din Cabinetul Cioloș vor fi audiați, marți, incepand cu ora 10.00, in comisiile parlamentare de specialitate. Primii care vor intra in „focul” intrebarilor vor fi cei de la Sport și Cultura. Candidații au, in general, o ora la dispoziție pentru a-și prezenta programul.…