Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat marți noi masuri pentru protejarea cetațenilor si firmelor impotriva creșterii facturilor la energie. Pentru facturile de acum, pana la refacerea calculelor de catre furnizori, acestea nu vor avea penalitați. De asemenea, schema de sprijin se va prelungi și dupa 1 aprilie,…

- ​Premierul Nicolae Ciuca a anunțat marți noi masuri pentru protejarea cetațenilor si firmelor impotriva creșterii facutilor la energie. Pentru facturile de acum, pana la refacerea calculelor de catre furnizori, acestea nu vor avea penalitați. De asemenea, schema de sprijin se va prelungi și dupa 1 aprilie,…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, marti, 11 ianuarie, ca facturile la energie electrice, care nu au respectat plafoanele reglementate, nu vor fi purtatoare de penalitati, iar acestea urmeaza sa fie refacute de furnizori. Pentru garantarea eficientei masurilor de protectie a cetatenilor, urmeaza a…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca facturile emise de furnizori fara respectarea principiilor de compensare și plafonare vor fi refacute. Anunțul a venit dupa ce mii de romani au sesizat faptul ca masurile de protecție anunțate de guvern nu au niciun efect, iar facturile au crescut semnificativ. Pentru…

- Consumatorii casnici cu un consum lunar de pana la 300 kw/ora vor beneficia, de la 1 aprilie, de o noua schema de protectie, care va include TVA redus la 5%, precum și compensarea certificatului verde și a bonusului de cogenerare pentru consum, a anuntat, marti, premierul Nicolae Ciuca.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, ca, de la 1 aprilie, consumatorii casnici cu un consum lunar de pana la 300 Kwh vor beneficia de o noua schema de protectie, care va include TVA redus la 5 la suta, precum si compensarea certificatului verde si a bonusului de cogenerare pentru consum. Guvernul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca facturile nu o sa fie penalizate. Șeful Guvernului ii liniștește in acest fel pe romani, in contextul in care au inceput sa vina facturi foarte mari la energie. „Umeaza a fi refacute facturile care nu au respectat plafoanele. Pana la refacere aceste facturi…

- Legea privind plafonarea prețurilor la energie și gaze precum și schema de compensare se aplica de astazi – 1 noiembrie. A fost publicata de vineri în Monitorul oficial. Vor beneficia de aceasta facilitate de plafonare a facturilor, pe lânga consumatorii casnici, si spitalele, scolile,…