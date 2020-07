Mircea Negulescu, fost procuror la DNA Ploiești, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile! Decizia judecatorilor vine ca urmare a contestației depuse de SIIJ, dupa ce cel supranumit ”Portocala” fusese eliberat sub control judiciar, de magistrații ICCJ, in urma unei rețineri pentru 24 de ore. Culmea, decizia arestarii a fost luata tot de judecatori de la Inalta Curte, tot acolo unde Negulescu fusese lasat in libertate. Pe 16 iulie, ICCJ a decis sa respinga propunerea de arestare preventiva formulata de Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie cu privire la fostul procuror Mircea…