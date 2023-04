Stiri pe aceeasi tema

- Poliția in ALERTA: Dana a plecat de acasa, familia are nevoie de ajutor pentru a o gasi Sunați la 112 sau anunțați cea mai apropiata unitate de poliție daca o vedeți pe Dana Petronela ...

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din localitatea Chizatau. In data de 20 martie 2023, in jurul orei 20:00, Cristina-Maria Ilioi a plecat voluntar de la domiciliul sau din Chizatau,…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești desfașoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a numitei Georgescu Sofia Nicoleta, de 35 de ani, care a plecat de la locuința din municipiul Pitești, in ziua de 07 martie a.c., și nu a mai revenit. Semnalmente: aproximativ…

- IPJ Cluj anunța dispariția unui adolescent din localitatea Liteni, comuna Savadisla, in varsta de 14 ani.La data de 20 februarie a.c., in jurul orei 21.00, Poliția municipiului Turda a fost sesizata cu privire la faptul ca minorul HUNYADI NORBERT, in varsta de 14 ani, a plecat voluntar la data de 19…

- O tanara de 23 de ani a disparut de langa un membru al familiei și nu s-a mai intors acasa,iar acum familia și Poliția o cauta ”Poliția municipiului Dej a fost sesizata despre faptul ca la data de 2 februarie a.c., in jurul orei 12.00, PANAIT LORENA ANDREIA, in varsta de 23 de ani, din [...] Articolul…

- Dupa ce a plecat cu un membru a familiei in Dej, o tanara de 23 de ani, din localitatea clujeana Cațcau, a disparut. Poliția municipiului Dej a fost sesizata despre faptul ca la data de 2 februarie a.c., in jurul orei 12.00, PANAIT LORENA ANDREIA, in varsta de 23 de ani, din comuna Cațcau, aflandu-se…