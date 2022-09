Stiri pe aceeasi tema

- Masura impusa vineri de guvernatorul New York-ului are ca scop creșterea ratelor de imunizare care sunt ”prea scazute” in anumite parți ale statului american, pe masura ce exista dovezi ca virusul circula in tot orașul, transmite BBC . Oficialii din domeniul sanatații spun ca probele de apa reziduala…

- Toti copiii cu varste cuprinse intre 1 si 9 ani care locuiesc in Londra vor fi vaccinati impotriva poliomielitei, dupa ce virusul a fost detectat in apele reziduale, transmite BBC. Virusul, care poate provoca paralizie, a fost gasit de 116 ori in apele reziduale din Londra incepand cu luna februarie.…

- Oficialii din San Francisco au declarat, joi, stare de urgența in domeniul sanatații publice, ca raspuns la raspandirea tot mai mare a cazurilor de variola a maimuței in oraș. Declararea starii de urgența permite primarului London Breed și altor oficiali ai orașului sa acceseze fonduri de la stat și…

- Statele Unite au inregistrat, joi, primul caz de poliomielita dupa aproape un deceniu, potrivit autoritatilor sanitare din statul New York, informeaza AFP citata de Agerpres. Un locuitor din comitatul Rockland, aflat la 50 de kilometri nord de Manhattan, a fost testat pozitiv pentru aceasta boala, cazul…

- Guvernul Ungariei a decretat stare de urgenta si a aprobat un plan de masuri care cuprinde sapte puncte. Ca parte a acestor masuri, de la 1 august, guvernul va asigura tarifele reduse pentru gaze naturale si curent electric livrate populatiei doar pana la nivelul unui consum mediu – a anuntat, miercuri,…

- Italia a declarat, luni, stare de urgența pentru zonele din jurul fluviului Pad, care reprezinta aproape o treime din producția agricola a țarii și care trec prin cea mai grava seceta din ultimii 70 de ani, transmite Reuters. Decretul guvernamental va permite autoritaților sa treaca peste formalitați…

- Ministrul de Externe al Israelului, Yair Lapid, a cerut, luni, cetațenilor din Turcia sa plece „cat mai curand posibil” din aceasta țara din cauza amenințarilor care vin dinspre iranieni care planuiesc in mod activ atacuri asupra israelienilor la Istanbul. „Este un pericol real și imediat”, a declarat…

