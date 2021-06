Ploi de mai Ploi abundente asteptate in Maramures in aceasta dupa amiaza. Meteorologii au emis un cod galben de ploi insemnate cantitativ care a intrat deja in vigoare si este valabil pana la noapte. ANM arata ca in Maramures vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Nu vor lipsi descarcarile electrice, intensificarile vantului si grindina. Cantitatile de apa pot ajunge si la 50 l/mp. Dragos Hojda The post ALERTA – Ploi abundente asteptate in Maramures appeared first on ZiarMM .