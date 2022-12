Alertă! Plicuri suspecte la Ambasada Ucrainei din România Poliția Capitalei a fost anunțata ca ambasada Ucrainei din București a primit, marți, doua plicuri suspecte, la sediul sau din sectorul 1. „La data de 6 decembrie 2022, in jurul orei 11.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 au fost sesizați cu privire la faptul ca, la sediul unei ambasade […] The post Alerta! Plicuri suspecte la Ambasada Ucrainei din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua plicuri suspecte au fost descoperite, in urma cu puțin timp, la Ambasada Ucrainei din Romania, anunța, marți, 6 decembrie, Poliția Capitalei. La fața locului urmeaza sa ajunga echipe pirotehnice pentru efectuarea verificarilor.Alarma a fost data azi in jurul orei 11:00, iar zona este securizata…

- Unui bucureștean i-a fost pusa brațara de monitorizare, dupa ce și-a lovit fosta iubita, apoi a luat copilul pe care il au in comun și a amenințat ca il omoara, apoi se sinucide. Politia Capitalei a transmis, luni, ca politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia…

- Mai mulți medici sunt cercetați penal dupa ce poliția a descoperit ca aceștia intocmeau parțial certificate de deces parțial, contra unor sume de bani. Actele erau mai apoi completate de alte persoane. Politia Capitalei a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca politistii Directiei Generale…

- Un barbat a incercat joi sa intre cu o sabie in mana in sediul din Manhattan al ziarului The New York Times si a cerut sa stea de vorba cu ”sectia politica” a publicatiei, a anuntat politia, citata de The New York Post, transmite EFE, care mentioneaza ca barbatului i-a fost interzis accesul in cladire.…

- Mai multe mașini au fost incendiate, joi seara, pe doua strazi din Sectorul 4 al Capitalei. Un tanar de 27 de ani este suspectat ca a furat mai multe bunuri din autoturisme și apoi le-a incendiat. E a fost reținut. ”Joi, 10 noiembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Politistii fac, joi dimineata, 19 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in Ilfov, Giurgiu si Valcea, intr-un dosar penal de talharie calificata deschis dupa ce suporteri ai CSA Steaua au agresat un suporter FCSB. ”In aceasta dimineata, 6 octombrie 2022, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Scene șocante in Capitala. Un barbat de 34 de ani s-a aruncat, joi, de la etajul unui bloc din Sectorul 2. „In data de 29 septembrie a.c., in jurul orei 10:15, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București – Secția 9 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, despre faptul ca un barbat, s-ar fi…