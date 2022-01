Stiri pe aceeasi tema

- 34.255 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 94 de decese, a informat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. Este un record absolut al numarului infectarilor de la inceputul pandemiei in Romania. Precedentul record a fost…

- 26 ianuarie 2022: RECORD ABSOLUT. PESTE 34.000 cazuri de COVID, raportate in Romania – bilanț parțial 26 ianuarie 2022: Peste 34.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 94 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial In cursul dimineții de miercuri, 26 ianuarie 2022, autoritațile au transmis…

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 26 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 34.255 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 94 decese. Nu au fost raportate decese anterioare. Vom detalia datele in buletinul informativ…

- Autoritațile au anunțat marți, in bilanțul provizoriu, ca in intervalul de 24 de ore au fost inregistrate 19.685 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2, , cel mai mare bilanț de la apariția virusului in țara. De asemenea, au fost raportate 44 decese. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica…

- Un numar de 19.105 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 43 decese, dintre care patru anterioare, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Este un record al numarului infectarilor de la inceputul pandemiei in Romania.…

- Un numar de 19.105 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 43 decese, dintre care patru anterioare, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este un record al numarului infectarilor de la inceputul pandemiei in Romania.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi, ca s-au inregistrat peste 19.000 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar de imbolnaviri de la inceputul pandemiei. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 20 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 8.057 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 395 de decese, dintre care 5 anterioare intervalului de referinta. “Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 6 noiembrie 2021, ora 10,00, in intervalul de 24 de…