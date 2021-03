ALERTĂ: Peste 170 de morți din cauza coronaviruslui. La ATI situația este critică Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 907.007 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Premierul face lumina in privința carantinarii Capitalei. Ce ne așteapta 814.182 de pacienți au fost declarați vindecați. Declarație controversata: Vaccinul nu este recomandat intr-o pandemie. Nu faci decat sa intarești virusul In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.149 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

