- In intervalul 2015-2016, Romania, Polonia, Spania si Marea Britanie au avut cea mai mare reducere a emisiilor de oxizi de sulf (SOx), cea mai mare parte a acestei scaderi avand loc in sectorul energetic, se arata intr-un raport al Agentiei Europene de Mediu.

- Peste 171 de hectare de teren din Uniunea Europeana a fost utilizat in 2016 pentru productia agricola, iar o treime din ferme (33%) sunt in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. O altă treime este reprezentată de Polonia (14%), Italia (10%) şi Spania (9%). Deşi…

- In anul Centenarului Marii Uniri, DPD Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața locala de coletarie și curierat expres, lanseaza o promoție speciala pentru trimiterile in zece țari din Uniunea Europeana, disponibile prin serviciul DPD Classic International. Țarile care beneficiaza…

- Piastrelle, unul dintre cei mai cunoscuți furnizori din Romania de materiale pentru finisaje in construcții și amenajari interioare, promoveaza o gama variata de produse de inalta calitate prin intermediul placilor ceramice. Online, pe Piastrelleshop.ro gasești modele cu un design unic de gresie și…

- Romania a inregistrat in martie cel mai semnificativ declin din Uniunea Europeana la lucrarile de constructii, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În martie, lucrările de construcţii au înregistrat o…

- Cele mai sarace regiuni din Romania, Polonia, Ungaria si Bulgaria vor fi in medie mai bogate decat "regiunile cu crestere redusa" din Italia, Spania, Portugalia si Grecia, pana in 2025, daca vor continua tendintele din ultimul deceniu, se arata intr-un studiu al Bancii Mondiale (BM).