Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au fost sesizati, marti, ca este un colet suspect abandonat in cartierul Trivale din Pitesti, iar specialistii ajunsi la fata locului au stabilit in urma verificarii acestuia ca nu contine elemente pirotehnice, informeaza Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, potrivit Agerpres.…

- Un plic care conținea un praf suspect a fost descoperit, vineri, in birourile Comisiei Europene din Bruxelles, la etajul unde lucreaza președintele Ursula von der Leyen, au anunțat serviciile de urgența, transmite AFP. Cladirea Berlaymont din Bruxelles care gazduiește Comisia Europeana a fost evacuata…

- Conducerea ISU Argeș in echipa completa. In urma promovarii concursului organizat de catre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, colonelul Nițu Marius a fost numit in funcția de adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Cpt. Puica Nicolae” al județului Argeș,…

- Portugalia, afectata de cel de-al treilea val de caldura de la inceputul lunii iulie, a inregistrat mai multe incendii de vegetatie luni, in contextul in care aceasta tara a fost plasata in stare de alerta pana marti din cauza riscurilor asociate focarelor aparute in paduri.

- Incendiul de padure din Parcul Natural Serra da Estrela, declarat saptamana trecuta sub control in centrul Portugaliei, a reizbucnit, mobilizand peste o mie de pompieri marti dimineata, potrivit Departamentului de Protectie Civila, relateaza Agerpres. Dupa ce a fost declarat sub control in noaptea de…

- Joi, 4 august, incepe unul dintre cele mai mare festivaluri din lume UNTOLD, unde vor veni peste 200 de artiști naționali și internaționali de top, echipele lor și zeci de mii de participanți din Romania și din strainatate.

- FOTO VIDEO: Zeci de pompieri, voluntari SVSU, padurari, polițiști și localnici s-au mobilizat in lupta cu incendiile de la Albac Zeci de pompieri, voluntari SVSU, padurari, polițiști, dar și localnici din Alba au intervenit astazi pentru stingerea a doua incendii de padure din zona localitații Baraști…

- Daniel David, rectorul UBB Cluj-Napoca, si-a exprimat un punct de vedere cu privire la proiectul noii legi a invatamantului superior. El remarca faptul ca multe aspecte vor fi detaliate in acte subsecvente legii, iar daca acestea nu vor fi elaborate in spiritul legii, „esecul este garantat”.