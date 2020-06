Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, ministrul elen al Turismului, Harry Theoharis, a prezentat planul „Repornirea turismului”, in care se precizeaza ca din 15 iunie Grecia va permite intrarea turistilor, initial din tarile alese „pe criterii epidemiologice”. Mai mult, Theoharis a declarat ca turistii care vin in Grecia nu trebuie…

- Grecia incearca sa imbine masurile de protecție impotriva Covid-19 cu revitalizarea sectorului turistic, puternic afectat de pandemie, anunța Agerpres.Peste 500 de plaje din Grecia au fost redeschise sambata, in conditiile in care tara incearca sa gaseasca un echilibru intre asigurarea masurilor de…

- Ziarul Unirea Mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT: PERICOLUL infectarii cu noul CORONAVIRUS (COVID-19) ramane ridicat Romanii au primit vineri, in jurul orei 14:30, o alerta de urgența pe telefoanele mobile. In mesaj sunt indicații stricte despre modul in care trebuie sa se comporte in timpul…

- Problemele cu romanii au inceput din 2014, cand, potrivit autoritatilor germane, cam jumatate din populatia satului galatean Toflea s-a mutat la Hagen si a pus la grea incercare bugetul asigurarilor sociale. Epidemia de Covid-19 a agravat lucrurile.

- Numarul de cazuri de COVID-19 a crescut accelerat in Rusia in aceasta luna, desi a raportat mult mai putine infectari decat multe tari europene occidentale in primele stadii ale epidemiei. „Autoritațile lucreaza intr-un ritm bun. organizat si responsabil. Situatia este sub control total. Intreaga noastra…

- Noua Zeelanda a inregistrat cel mai mic numar de cazuri zilnice de Covid-19 de pana acum, dupa ce au fost efectuate 4.241 de teste in ultimele 24 de ore, noteaza news.ro.Autoritatile sanitare au raportat 8 cazuri depistate in ultimele 24 de ore, potrivit health.govt.nz. Au fost facute…

- Autoritatile elene au anuntat, sambata, prelungirea cu 3 saptamani, pana la 27 aprilie, a masurilor de izolare in vigoare. “Ne asteapta saptamani dificile. Daca relaxam eforturile, virusul ne va distruge”, a declarat Nikos Hardalias, adjunctul Protectiei civile. Guvernul vrea sa impiedice deplasarile…

- Autoritatile croate au ordonat duminica evacuarea pacientilor dintr-un spital din Zagreb unde doi medici au fost depistati ca purtatori de coronavirus, informeaza AFP. Guvernul Croatiei a decis ridicarea nivelului de aparare impotriva epidemiei la 3, pe o scara de la 1 la 5. Ministrul sanatatii,…