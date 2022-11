Stiri pe aceeasi tema

Adrian Mutu, antrenorul echipei Rapid, crede ca jucatorii sai au inceput timorati meciul de sambata cu Universitatea Craiova, resimtind presiunea ultimelor infrangeri, scrie news.ro.

Mirel Radoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, a declarat dupa meciul de sambata cu Rapid, scor 2-2, ca nu are nimic cu cei patru jucatori exclusi din lot, dar el nu poate accepta indolenta si suficienta, scrie news.ro.

O noua varianta de SARS-CoV-2, foarte contagioasa, a ajuns și in Romania, iar daca respecta „șabloanele" pandemice, aceasta va fi dominanta relativ repede in Romania și va „trona" in valul 7, care va demara cel mai probabil in luna noiembrie, susține cercetatorul Octavian Jurma.

Miniștrii europeni ai energiei au ajuns la un acord pentru taxarea veniturilor suplimentare realizate de producatorii din domeniu, a anunțat vineri ministrul roman, Virgil Popescu, dar și pentru reducerea obligatorie a consumului de energie, masura pe care Croația, Ungaria, Bulgaria, Romania și Grecia

Pana la data de 18 septembrie au fost confirmate 8.891 cazuri cu varianta Omicron in Romania. La 2.488 cazuri a fost detectata sub-varianta BA.5, reprezentand 28%. Proporția acestora din urma a fost de 1,06 ori mai mare fața de saptamana precedenta, arata INSP.

Pe stadioanele din Romania se petrec absolut uluitoare. Cluburile platesc sume uriașe pentru a angaja firme de paza, care ulterior trimit stewarzi pentru a asigura ordinea pe stadion.

Unul din cinci cupluri din Romania este infertil, arata datele oficiale prezentate miercuri la inceputul ședinței de Guvern de ministrul Familiei Gabriela Firea. Guvernul va aproba un program de sprijin pentru fertilizarea in vitro.

Sahistul maghiar Richard Rapport va reprezenta Romania in competitiile internationale, a anuntat duminica Federatia Romana de Sah pe pagina proprie de Facebook.