Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii au primit ordin sa ramana in case in anumite parți din Taiwan, inclusiv in capitala Taipei, luni (25 iulie), in timpul unui exercițiu de raid aerian, in timp ce insula iși intensifica pregatirile pentru eventualitatea unui atac chinezesc. Sirenele au sunat la ora 13:30 (05:30 GMT) pentru exercițiile…

- Strazile s-au golit și oamenii au primit ordin sa ramana in case in unele zone din Taiwan, inclusiv in capitala Taipei, luni, pentru un exercițiu de raid aerian, in contextul in care insula iși intensifica pregatirile in cazul unui atac al Chinei. Sirenele au sunat la ora locala 13:30 (0530 GMT) pentru…

- Europa trebuie sa sprijine democratia taiwaneza, a declarat marti eurodeputata Nicola Beer, vicepresedinta a Parlamentului European, aflata in vizita in Taiwan, ea facand referire la invadarea Ucrainei de catre Rusia si la reluarea controlului asupra Hong Kong-ului de catre China, informeaza AFP. Nicola…

- Europa trebuie sa apere democrația in Taiwan, susține Nicola Beer, vicepreședinta a Parlamentului European. Eurodeputata Nicola Beer este unul dintre cei 14 vicepreședinți ai Parlamentului European. Ea a mers la Taipei, aceasta reprezentand cea mai importanta vizita in Taiwan a unui oficial din Parlamentul…

- China si-a lansat oficial cel de-al treilea portavion vineri, in cadrul unei ceremonii organizate la un santier naval din Shanghai, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Statele Unite planuiesc o „cooperare” intre Garda Nationala si armata taiwaneza, a declarat marti presedintele taiwanez Tsai Ing-wen, aprofundand legaturile de securitate in fata a ceea ce guvernul de la Taipei reclama a fi o amenintare in crestere din pa

- Fortele aeriene taiwaneze au ridicat de la sol mai multe avioane de vanatoare dupa ce 18 aeronave militare chineze au patruns vineri in zona de aparare aeriana a Taiwanului, a anuntat ministerul apararii de la Taipei, conform agentiei Reuters, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Fortele aeriene ale Taiwanului au ridicat de la sol mai multe avioane de vanatoare, dupa ce 18 aeronave militare chineze au patruns in zona de aparare aeriana a țarii, a anuntat, vineri, ministerul apararii de la Taipei, relateaza Reuters.