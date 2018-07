Stiri pe aceeasi tema

- Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ si Note 8 sunt afectate de un bug software cu potential exploziv, care odata declansat cauzeaza trimiterea pozelor din memoria telefonului mobil catre persoane alese la intamplare din agenda aplicatiei Samsung Messages. Cei mai norocosi ar putea scapa cu o singura poza…

- INDEPARTARE COPAC CAZUT PE CAROSABIL IN ORAS B-JIU SAT CURTISOARA. INTERVINE GI BUMBESTI-JIU. PERSOANA SURPRINSA SUB PODUL CARE TRAVERSEAZA PARAUL SOHODOL IN COM. ARCANI SAT ARCANI. INTERVINE DET. TG-JIU. ISU GJ Articolul FURTUNA face deja RAVAGII in Gorj! Copac cazut pe carosabil, o persoana BLOCATA…

- Alerta de sanatate in SUA. Un focar de E.coli a lovit țara, omorand cel puțin cinci persoane și imbolnavind alte 200. Poate cea mai rea veste este ca anchetatorii din domeniu nu au reușit sa identifice sursa clara a izbucnirii.

- Achizitionarea unui nou telefon mobil este un motiv de bucurie pentru noi toti. Cu totii stim cat de entuziasmati suntem cand producatorul nostru preferat de telefoane mobile anunta lansarea unui nou model. Uneori nici nu e nevoie ca telefonul din dotare sa nu mai functioneze asa cum trebuie, ca lansarea…

- Samsung Galaxy S8 „Lite” este mai aproape de lansare decat ne asteptam. Dupa listarea telefonului in baza de date TENAA, telefonul apare acum in cateva imagini de promovare care au fost scapate pe internet in China. Nu avem foarte multe detalii noi fata de ceea ce stiam deja, insa imaginile confirma…

- Samsung se concentreaza acum pe promovarea noului sau flagship pe piata de mobile, modelul Galaxy 9, insa in China, compania pare sa pregateasca o versiune mai „modesta” pentru Galaxy S8, ca model intermediar intre dispozitivele mid-range si cele de top. Noul dispozitiv a fost listat in baza de date…