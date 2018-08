Stiri pe aceeasi tema

- Peste doua sute de noi cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, fara a fi inregistrate noi decese, potrivit datelor transmise de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 14.596 de la inceputul epidemiei.

- Exista un scenariu de cosmar in care o boala infectioasa se raspandeste in intreaga lume, amenintand civilizatia asa cum o cunoastem. Dar ce fel de boala ar fi? Un nou studiu al cercetatorilor de la Johns Hopkins Center are miza de a raspunde la aceasta intrebare, scrie Live Science.

- Conform estimarilor specialistilor, peste 800.000 de romani sunt infectati cu virusul hepatitei B, in timp ce aproximativ 650.000 sufera de hepatita C. Pentru ca boala poate evolua ani intregi fara simptome, tara noastra inregistreaza un numar mare de decese generate de ciroze, o evoluție negativa a…

- Mai multe persoane au fost ranite vineri dupa ce un atacator a deschis focul intr un liceu din Texas, au anuntat autoritatile, care au precizat ca situatia este 39; 39;sub control 39; 39;, relateaza AFP citata de Agerpres.ro. S a produs un incident in aceasta dimineata intr un liceu, in care a fost…

- „Va fi greu și va fi costisitor sa eliminam aceasta epidemie”, a spus Peter Salama, director general adjunct, responsabil de raspunsul și organizarea OMS in cazuri de urgența majora, vineri, la Geneva, Elveția. Nu mai puțin de 34 de cazuri de Ebola au fost raportate in ultimele cinci saptamani, a…

- Deși toți ne temem de cancer, exista alte afecțiuni mult mai frecvente, atrag atenția medicii. Insuficiența cardiaca este una dintre ele. Din cauza acestei boli moare un roman in fiecare ora, potrivit unui studiu recent, informeaza Digi24. Numai anul trecut, in spitalele de la noi s-au internat peste…

- Republica Democratica Congo a anuntat ca o persoana a murit într-un nou focar al virusului Ebola si a declarat ca alte 11 persoane au fost confirmate a fi infectate, dintre acestea trei fiind cadre medicale, relateaza Reuters.

- Republica Democrata Congo se confrunta cu o noua epidemie de Ebola, care a cauzat decesul a 17 persoane in provincia Equateur, a declarat marti Ministerul Sanatatii din aceasta tara. „Douazeci si unu de cazuri de febra cu semne hemoragice si 17 de decese”, care indica o rata de mortalitate…