Stiri pe aceeasi tema

- Taxele si impozitele locale vor creste in Bucuresti cu 3,8% in 2021, conform indicelui inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei, cu 33 de voturi "pentru", trei "impotriva" si 13 abtineri. In raportul de specialitate sunt invocate…

- In raportul de specialitate sunt invocate prevederile Codului fiscal, conform carora, "in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie,…

- Proiectul propus modifica Codul administrativ astfel incat mandatele primarilor, presedintilor consiliilor judetene si ale consilierilor locali si judeteni sa fie prelungite de drept pe durata starii de mobilizare, de razboi, de asediu sau de urgenta pana la depunerea juramantului de catre noii alesi,…

- Fiica unei femei care a fost confirmata marți dupa-amiaza ca purtatoare a infecției cu coronavirus a mers marți dimineața la școala, iar acum ea se afla in izolare la domiciliu, alaturi de bunicii ei, anunța reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București...

- "Dupa mai multe zile foarte grele pentru mine, am decis sa ma retrag de pe lista USR la Consiliul General al Municipiului București. Ultimul lucru pe care mi l-am dorit vreodata a fost sa aduc un prejudiciu de imagine USR-ului, partidului caruia i-am dedicat ultimii ani de viața, zi de zi, noapte…

- Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca cu 3,8% in 2021, conform indicelui inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica de Primaria Capitalei. In raportul de specialitate sunt invocate prevederile Codului Fiscal, conform carora, "in cazul oricarui impozit sau…

- Primaria Capitalei a pus un proiect in dezbatere publica prin care vrea creșterea taxelor și impozitelor cu rata inflației: 3,8%. Și anul trecut au fost majorate taxele in București, cu 4,9%, tot din cauza inflației. Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca cu 3,8% in 2021, conform indicelui inflatiei,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a adoptat vineri bugetul general al Primariei Capitalei pe 2020 de circa 10 miliarde lei, adica peste 2,1 miliarde euro. Proiectul a trecut cu 33 de voturi „pentru”, 15 „impotriva” si 3 abtineri, scrie Agerpres.