Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat, luni, la finalul unei ședințe avute cu mai mulți miniștri, ca din data de 15 mai nu va mai fi prelungita starea de urgența in Romania, ci va fi instituita starea de alerta. „Starea de urgența nu va fi prelungita. Nu voi emite un nou decret. Și in acest fel data […] The post…

- Un angajat al Penitenciarului Bucuresti-Jilava a fost confirmat pozitiv, marti, la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat transmis, marti, AGERPRES de Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). “Politistul de penitenciare a purtat, in executarea serviciului, echipament de protectie…

- 734 de salariati din sanatate erau confrimați ca fiind infectați cu noul coronavirus, pana duminica, iar in acest ritm de imbolnavire vor fi infectați toți salariații din sanatate in urmatoarele 30 de zile, susțin reprezentanțiii Federatiei ”Solidaritatea Sanitara”. ”In data de 05 aprilie 2020 erau…

- Adrian Streinu-Cercel a anunțat ca cinci cadre medicale de la Institutul ”Matei Balș” sunt infectate cu COVID-19. Un medic este simptomatic. Cinci cadre medicale de la Institutul “Matei Bals” sunt infectate cu noul coronavirus, a declarat joi, pentru Agerpres, managerul unitatii medicale, Adrian Streinu-Cercel.…

- 72 de cadre medicale de la Spitalul Sfantul Ioan din București au intrat in izolare dupa ce a fost depistata o pacienta infectata cu noul coronavirus. Secția de Nefrologie a spitalului, unde pacienta a fost internata pentru dializa, a fost inchisa. Conducerea spitalului a decis sa testeze toți pacienții…

- Un numar de 27 de persoane, intre care 17 cadre medicale și 10 pacienți de la Spitalul Universitar de Urgența București (SUUB) au fost testate pozitiv pentru coronavirus, potrivit raportarii managerului instituției. Este ancheta epidemiologica la SUUB. Catalin Carstoiu, directorul unitații medicale,…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” solicita testarea de urgenta a cadrelor medicale care au intrat in contact cu bolnavi confirmati cu COVID-19 si cu suspecti de coronavirus, se mentioneaza intr-un comunicat al Federatiei remis, joi, agenției de știri Agerpres. „Federatia ‘Solidaritatea Sanitara’ solicita…

- UPDATE ORA 15.45: Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19. Vor fi aduși medici de la alte spitale și din alte județe”, a Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Spitalul Județean din Suceava a fost inchis,…