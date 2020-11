Stiri pe aceeasi tema

- Restricții in statiunile de pe Valea Prahovei. Rata de infectare a urcat la peste 5,60 la mie in Sinaia! Restaurantele, cafenelele și salile de jocuri de noroc se inchid de miercuri in Sinaia si Azuga. In cele doua stațiuni de pe Valea Prahovei rata de infectare a depașit 3 la mia de locuitori. Potrivit…

- Incepand de miercuri, in Sinaia și Azuga cafenelele, restaurantele și salile de jocuri de noroc se inchid, dupa ce rata de infectare cu coronavirus a depașit 3 la mia de locuitori. Astfel, au fost dispuse și o serie de masuri de restricție, pentru urmatoarele doua saptamani, printre care inchiderea…

- In județul Prahova rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns, marți, la 4,24 la mie, iar autoritațile au luat masuri dure pentru a opri raspandirea virusului. In stațiunile preferate de romani cum ar fi Sinaia sau Predeal, indicele a urcat la 5. Atsfel cei care vor sa meraga in excursie la munte…

- Creșterea numarului de infectari cu coronavirus la nivelul județului se reflecta și in rata calculata pentru fiecare localitate in parte. In acest moment, aproape jumatate dintre localitați sunt in zona roșie, avand o incidența a cazurilor active peste 3 la mie, reiese din situația publicata marți,…

- Conform informațiilor primite de la Grupul de Comunicare Strategica, in județul Maramureș in ultimele 24 de ore s-au descoperit 74 de imbolnaviri cu noul coronavirus. De la inceputul pandemiei in județul Maramureș s-au descoperit 4530 de perosane infectate cu COVID-19. Rata de infectare in județul Maramureș…

- Municipiul Ploiesti a atins, marti, o rata de infectare de 2,49 la o mie de locuitori, iar prefectul judetului spune ca sunt șanse sa se ajunga la pragul de 3/1000. Motiv pentru care cere unitaților de invațamant pregatirea pentru trecerea la cursurile online, scrie News.ro„Tinand cont de evolutia ratei…

- Pana astazi, 19 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 182.854 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. 132.082 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Noul proiect pentru autostrada Ploiești – Brașov prevede un traseu diferit decat cel stabilit inițial pentru zona stațiunilor Bușteni și Sinaia. In plus, ca noutate, sa trecem și viteza cu care se va circula – 140 km/h. Din pacate, Capitala nu va fi legata de Valea Prahovei printr-un drum de mare viteza…