Alertă pe râul Olt! Scafandrii caută un adolescent de 15 ani, posibil înecat Potrivit ISU Brasov, institutia a fost alertata, fiind solicitata interventia in zona Bogata Olteana, unde exista posibilitatea ca un minor in varsta de 15 ani sa se fi inecat in apele Oltului. In sprijinul scafandrilor din Brasov intervin colegi de la ISU Sibiu si ISU Covasna, dar si salvatori cu doua barci.Autoritatile recomanda celor care merg la scaldat sa inoate doar in locuri special amenajate, amintind ca cei care merg sa inoate in rauri, lacuri sau iazuri risca sa fie luati de curenti de apa, cu astfel de situatii putandu-se confrunta inclusiv inotatori cu experienta, care pot obosi sau… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

