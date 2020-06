Stiri pe aceeasi tema

- PERICOL… Alerta maxima in zona raului Prut! Autoritațile romane au fost informate ca, in Ucraina, Prutul a facut prapad, rupand deja trei baraje. Apele mult crescute vin spre Romania, iar speranța este ca barajul de la Stanca Costești, aflat pe teritoriul județului Botoșani, sa reziste presiunii. In…

- Populatia din localitatile Rediu si Radauti Prut a fost informata, miercuri dupa-amiaza, despre iminenta producerii unor inundatii ca urmare a depasirii cotei de pericol cu 142 de centimetri pe raul Prut, la Oroftiana, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU),…

- Ludovic Orban a declarat miercuri, dupa sedinta de lucru de la MAI, ca riscul cel mai mare de inundații in perioada imediat urmatoare este pe Prut, rau pe unde va intra o viitura din Ucraina. Premierul a precizat ca cea mai expusa parte este cea pana la barajul de la Stanca Costesti.

- Nivelul Prutului la intrarea in tara a depasit cu 84 cm cota de pericol Foto: ISU Nivelul râului Prut la intrarea pe teritoriul României a depasit, marti dimineata, la ora 10,00, cu 84 de centimetri cota de pericol, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii…

- Ministrul mediului apelor si padurilor, Costel Alexe, alaturi de autoritatile locale, au verificat astazi starea barajului de la Stanca Costesti, judetul Botosani, avand in vedere o avertizare cu cod rosu hidrologica. Astazi, la ora 15:00, in Statia hidrografica Oroftiana, la intrarea Prutului in tara,…

- Raul Prut a depașit, luni, cu 40 de centimetri cota de inundație la intrarea in țara, in Oroftiana, județul Botoșani. Peste 25 de oameni care locuiau la stanele din apropiere au fost evacuați preventiv, informeaza Mediafax.Potrivit datelor Sistemului de Gospodarire a Apelor Botoșani, luni…

- Se pare ca autoritațile nu exclud prelungirea starii de urgența pe data de 15 mai in loc de relaxarea masurilor, intrucat exista deja 4 scenarii posibile, scrie Digi24. Scenariul este luat in calcul de autoritați, care mai au in lucru alte 3 variante, printre care inlocuirea starii de urgența cu stare…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca deocamdata nu se poate vorbi despre adoptarea unor masuri de relaxare si a adaugat ca decizia va fi luata peste aproximativ 10 zile, dupa evaluarea situatiei de la acel moment."Vom face o evaluare peste o saptamana, vom vedea evolutia numarului de cazuri…