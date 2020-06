Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Zeci de familii din localitatile Rediu si Radauti Prut au fost evacuate, joi dupa-amiaza, pe fondul codului rosu de inundatii pe raul Prut valabil pana vineri, la ora 24,00. Autoritatile judetene estimeaza ca unda de viitura va ajunge, incepand cu ora 20,00, in dreptul comunei Radauti Prut,…

- ISU Botoșani a anunțat, joi, ca o tabara de sinistrați a fost instalata la Radauți Prut, in care ar putea fi cazați localnicii daca se va impune evacuarea localitaților, ca urmare a viiturii de pe raul Prut. Potrivit ISU Botoșani, pompierii au avertizat inca de miercuri populația cu privire la viitura…

- UPDATE – Nivelul raului Prut la intrarea in Romania a atins, joi dimineata, la ora 8,00, 828 de centimetri, cu 178 de centimetri peste cota de pericol, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit acesteia, cotele Prutului la statia…

- O viitura este asteptata astazi dupa-amiaza pe Prut, in judetul Botosani, dupa ce aseara trei baraje din Ucraina au cedat. In aceasta dimineata nivelul raului la intrarea in tara depasea cu aproape un metru cota de pericol. 47 de adulti si 34 de copii din satul Baranca au fost evacuati preventiv, iar…

- ISU Botosani a anuntat, luni seara, ca echipajele intervin pentru salvarea mai multor persoane care se aflau intr-o masina surprinsa de viitura, in zona localitatii Rediu. Citeste si:Vremea rece face ravagii in Romania. Case maturate de viitura si strazi inundate in Caras-Severin VIDEO…