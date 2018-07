Stiri pe aceeasi tema

- Plajele din Spania au fost invadate de cea mai periculoasa meduza din lume. Alerta este maxima in Valencia, oras in care traieste o mare comunitate de romani si care primeste zilnic un numar urias de turisti.

- Sutele de migranți care acum o saptamana au fost refuzați de autoritațile italiene au ajuns in Spania. Aceștia au cantat și au dansat cand navele pe care au fost trimiși catre Spania au ajuns duminica in portul din Valencia.

- ''In timp ce nava Aquarius navigheaza catre Spania (sosirea ei fiind prevazuta sa aiba loc duminica), alte doua nave ale unui ONG, navigand sub pavilion olandez (Lifeline si Seefuchs), au sosit in largul coastelor libiene, in asteptarea incarcaturii lor cu fiinte umane abandonate de catre calauze'',…

- Peste 90% dintre deseuri erau de unica folosinta, conform studiului realizat de Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), scrie descopera.ro. In cadrul cercetarii au fost incluse doar deseurile aflate pe podeaua oceanica, nu si cele ce pluteau, astfel fiind demonstrat nivelul…

- Baiatul se intorcea din Spania cu autocarul, iar vineri si-a anuntat mama ca se afla la Craiova si va ajunge acasa, in Prahova, in cateva ore. Aceea a fost ultima convorbire pe care femeia a purtat-o cu fiul sau. De atunci, baiatul nu a mai dat niciun semn de viata. Politia va face…

- Toyota a trimis o noua notificare pentru o rechemare de amploare pentru Romania, in procesul global de inlocuire a airbag-urilor Takata. Este vorba despre mai bine de 28.000 de autovehicule care sunt pe șoselele din Romania, scrie Profit.ro. Citeste si: ALERTA - Asociatia Procurorilor din…

- Politia a descoperit "un obiect suspect" in furgoneta individului care a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei, potrivit unui purtator de cuvant al institutiei, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Politia a izolat zona pentru a continua ancheta, a adaugat…

- Incendiu puternic intr-un mall pentru copii. Autoritatile din Moscova sunt in alerta. A fost confirmat deja decesul unei persoane, iar trei pompieri au fost raniti. Incendiu a izbucnit miercuri la un mall dedicat copiilor, in Moscova, la doua saptamani dupa incendiul din orașul siberian Kemerovo,…