Alertă pe o insulă din Grecia unde vin mulți turiști români: „S-au trimis SMS-uri de evacuare” Insula greceasca Rodos este in aceasta perioada cuprinsa de flacari, iar turiștii fug cat de repede pot din hotelurile in care sunt cazați. De altfel, au fost trimise și mesaje de evacuare de catre autoritați. Incendii puternice pe o insula din Grecia unde se afla mulți romani Romanii care se afla acum pe insula Rodos din Grecia traiesc clipe de coșmar . Incendii puternice au izbucnit și trei unitați de cazare au fost mistuite de flacari, iar oamenii sunt nevoiți sa fuga din fața pericolului. Mai bine de 20 de ambarcațiuni private s-au alaturat eforturilor de evacuare, dupa cinci zile in care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

