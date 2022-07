Alertă pe Marea Neagră: Minele plutitoare s-au apropiat de mal O vacanța pe litoralul marii Negre din Ucraina s-ar putea transforma intr-o tragedie. Despre aceasta atenționeaza Forțele Armate ale Ucrainei, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. Potrivit aparatorilor, in ultimele zile pe mare au fost furtuni, iar aceasta inseamna ca apa a adus spre mal minele plutitoare. ”Doua zile pe mare erau furtuni, minele sunt in deriva acum, inclusiv și pe malul Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a anunțat joi ca s-a retras de pe Insula Șerpilor, o poziție strategica din Marea Neagra cucerita de Moscova in primele zile ale invaziei și care a fost bombardata ucraineana in ultimele saptamani. Ministerul rus al apararii a afirmat ca scopul retragerii este acela de a arata ca Moscova…

- Pierderea crucișatorul Moskva a provocat schimbari majore in tactica de razboi a Flotei ruse din Marea Neagra (FRMN). Astfel, dupa ce a pierdut un bun valoros, comandamentul acesteia a reușit sa-și restructureze activitatea și sa obțina un avantaj semnificativ in teatrul de operații, dupa cum remarca…

- Ferma lui Oleksandr Peretiatko din centrul Ucrainei se pregateste sa inceapa recoltarea cerealelor peste cateva zile, iar intr-un an normal aceste cereale ar fi fost trimise in porturile de la Marea Neagra pentru a fi exportate in intreaga lume, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai…

- Recolta de anul viitor din Ucraina ar putea fi redusa cu pana la 40% din cauza invaziei rusești in curs de desfașurare, a declarat joi ministrul adjunct al Politicii Agrare și Alimentației din Ucraina, Taras Vysotskyi, pentru CNN. „Am pierdut 25% din suprafața arabila. In ceea ce privește volumele,…

- Rusia va permite trecerea navelor de cereale daca Ucraina va elimina minele din apele de coasta, afirma ministrul rus de externe, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Inchiderea porturilor Ucrainei din cauza razboiului a transformat Constanța intr-un centru vital pentru transporturile de cereale. Inaintea invaziei, Ucraina și Rusia asigurau 30% din comerțul mondial cu cereale. Ucraina era cel de-al patrulea producator mondial de grane.

- „Campania nesabuita de PR a regimului de la Kiev de a cuceri Insula Șerpilor in ajunul Zilei Victoriei s-a soldat cu un dezastru pentru Forțele Armate ale Ucrainei”, a declarat marți reprezentantul oficial al Ministerului rus al Apararii, generalul-maior Igor Konașenkov. Fii la curent cu cele…

- „Conducerea Transnistriei va lua in curand decizii in apararea intereselor republicii”, anunța agenția rusa de știri RIA Novosti citand reprezentanți ai comisiei mixte de control pentru gestionarea operațiunii de menținere a pacii. Ministerul „apararii” al Transnistriei a declarat „Alerta roșie” pentru…