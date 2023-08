Stiri pe aceeasi tema

- Un incident ce s-a produs luni dimineața, 14 august, a pus in alerta autoritațile, mai ales ca e vorba despre o stațiune populata și despre o perioada – minivacanța de Sfanta Maria – in care mulți oameni se afla in vacanța pe litoral. Din primele informații s-ar fi produs o explozie, fiind posibil sa…

