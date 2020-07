Stiri pe aceeasi tema

- Lugojul a trecut cu bine peste o noua incercare. Reprezentantii Administratiei Nationale “Apele Romane” au anuntat ca pe raul Timis cotele sunt in scadere. In urmatoarele ore este asteptata o descrestere continua, insa echipele de salvare raman in zona si vor supraveghea permanent cursul raului. In…

- Uniunea Europeana doreste sa incheie un acord cu Regatul Unit privind relatia lor post-Brexit, dar nu cu orice pret, a transmis vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa summitul liderilor europeni, in timp ce presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre divergente…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata in format videoconferinta.Reuniunea este prezidata de catre presedintele Consiliului European, Charles Michel, care reprezinta Uniunea Europeana alaturi de presedintele Comisiei Europene, Ursula…

- Stimulentul de risc de 2.500 de lei se va acorda și pe perioada starii de alerta pentru personalul implicat in tratarea cazurilor de coronavirus, inclusiv acolo unde erau suspiciuni. Banii vor fi primiți și de angajații de la Ambulanța.

- „Europa trebuie sa ramana unita: in acest scop propunem inființarea unui fond temporar de 500 de miliarde de euro, din care sa fie acoperite orice cheltuieli va fi necesar” pentru a rezolva problema economiei lovite de coronavirus, a anunțat Angela Merkel intr-o video-conferinta de presa comuna cu presedintele…

- Alerta, azi noapte, dupa ce un apel la 112 anunța faptul ca un incendiul violent a cuprins un atelier de tamplarie din Reșița. Imediat, doua autospeciale de stingere cu apa și spuma ale Detașamentului de Pompieri Reșița s-au deplasat la fața locului. Focul se manifesta la acoperișul atelierului, pe…

- Uniunea Europeana va examina anularea datoriei africane, solicitata de G5 Sahel, scrie Le Monde despre o regiune in care Franța are interese uriașe. “Un efort deosebit se face in regiunea cunoscuta sub numele de „cele trei frontiere” dintre Mali, Niger și Burkina Faso, cazuta prada unor atacuri jihadiste…

- Liderii statelor membre si ai institutiilor Uniunii Europene au convenit, la summitul Consiliului European desfasurat prin videoconferinta, ca este necesar un fond comun de relansare economica dupa crizacoronavirusului.