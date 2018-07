Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ o suta de pompieri au intervenit miercuri spre joi noaptea pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la etajele superioare ale unui imobil din zona West Hampstead, in nord-vestul Londrei, informeaza site-ul postului BBC News.

- Peste 200 de persoane evacuate din calea apelor, doua persoane salvate de viitura dintr-un autoturism si peste 400 de hectare de teren afectate – asa arata bilantul ISU Sibiu in urma ploilor care au cazut in ultimele ore in judet.

- Zeci de gospodarii din judetul Bacau au fost inundate, in noaptea de vineri spre sambata, in urma ploilor abundente, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Totodata, din cauza precipitatiilor abundente, mai multe localitati au ramas fara energie electrica, circulatia…

- Un incendiu a izbucnit, joi dupa-amiaza, in noul sediu al Palatului Justitiei din Paris, anunta autoritatile franceze, precizand ca sute de persoane au fost evacuate, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Incendiul a izbucnit pe terasa situata la etajul 29 al imobilului,…

- Zeci de persoane au fost evacuate, marti, dintr-un mall aflat in centrul municipiului Buzau, dupa ce a izbucnit un incendiu la cosul unui restaurant aflat la primul etaj al cladirii, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al ISU Buzau, George Cretu, a declarat, corespondentului…

- Zeci de persoane au fost evacuate marti dupa izbucnirea unui incendiu la cosul de fum al unui restaurant aflat in incinta unui centru comecial din municipiul Buzau, transmite Agerpres.ro. Pompierii din cadrul ISU Buzau au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma, precum si o autospeciala salvare…

- Purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Petru Iftene, a declarat ca incendiul a izbucnit la Galeriile „Select", din Vaslui, situate la parterul unui bloc de locuinte. Din cauza fumului dens, peste 30 de persoane din bloc au fost evacuate de pompieri. "Am fost solicitati sa intervenim la un incendiu care…

- UPDATE 21.38: Dupa multe cautari, pompierii au descoperit sursa incendiului. E vorba de un scurt circuit de la instalatia electrica a magazinului de telefoane, de la parter, din incinta complexului. A fost destul de greu de depistat, fiindca fumul gros a invadat toate cele trei paliere ale complexului,…