- Sambata dupa-amiaza, pe Aeroportul Otopeni din Capitala a fost declanșata o alerta de coronavirus. Un pasager israelian, care parea ca are simptome asemanatoare cu cele ale persoanelor infectate cu virusul ucigaș, a fost preluat și dus la Institutul Matei Balș. La cateva ore de atunci, au ieșit la iveala…

- Alerta pe Aeroportul Henri Coanda din București. Un barbat suspect de coronavirus a aterizat in Romania, a informat realitatea.net.Un barbat a ajuns la Bucuresti in aceasta dupa-amiaza, cu o cursa Ryanair care venea de la Tel Aviv.

- Ministerul Sanatatii informeaza ca un tanar, cetatean israelian, venit pe Aeroportul Otopeni cu o aeronava, a acuzat simptome gripale si a fost preluat de un echipaj al Ambulantei pentru a fi transportat la Institutul National ‘Matei Bals’ in vederea acordarii asistentei medicale de specialitate. Ministerul…

- La bord, pasagerul a spus ca a calatorit in China, insa acum trei luni. "Astazi, 25 ianuarie, comandantul cursei Ryanair de pe ruta Tel Aviv -Bucuresti, a solicitat prezenta unei echipe medicale la aterizare, ca urmare a faptului ca un pasager prezenta unele simptome de gripa. Aeronava a aterizat la…

- Pasager suspect de coronavirusul din China, identificat pe aeroportul Otopeni din București. Barbatul s-a simțit rau la aterizarea in țara noastra și a solicitat o ambulanța. Acesta a venit din Tel Aviv cu o cursa low-cost și le-a spus autoritațile ca a fost in China in urma cu trei luni.

- Romania ia primele masuri pentru a preveni eventualele imbolnaviri cu noul tip de coronavirus din China, care a ucis pana acum 17 oameni. Specialistii in sanatate publica si boli infecțioase care s-au...

ALERTA MEDICALA: Un virus misterios se raspundește in intreaga lume. Ce simptome are? Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China s-ar putea raspandi la nivel mondial și a indemnat spitalele din intreaga lume sa se pregateasca pentru acest scenariu.