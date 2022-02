Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul P.P.F. Henri Coanda, in colaborare cu lucratorii vamali, au depistat o femeie, cetatean brazilian, care a incercat sa introduca in tara aproximativ 1 kg de cocaina ingerata in stomac.

- Douasprezece persoane au murit și în jur de 50 au fost internate în suburbiile orașului Buenos Aires dupa ce au consumat cocaina ”alterata” (preparata cu substanțe chimice otravitoare), au anunțat miercuri autoritațile, emitând un avertisment urgent pentru consumatorii…