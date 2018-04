SRI și Brigada Antitero a intervenit pentru a verifica vehiculul suspect aflat in zona plecari a Aeroportului Otopeni. Vehiculul a fost parcat vineri dimineața, staționand in zona mai mult decat era normal. Astfel, in zona a fost instaurat un perimetru de securitate, ca masura de precauție.

”Un autovehicul suspect a fost semnalat parcat intr-o zona nepermisa din proximitatea terminalului de plecari al Aeroportului Internațional Henri Coanda. S-a intrat in procedura uzuala pentru astfel de cazuri, autovehiculul a fost verificat din punct de vedere pirotehnic. Nu a fost semnalat vreun…