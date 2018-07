Stiri pe aceeasi tema

- E alerta la Sibiu, unde aeroportul a fost evacuat! Conform primelor informații, pasagerii au semnalat un miros ințepator.știre in curs de actualizare

- Clipe de cosmar pentru parintii unui micut de 6 ani din Videle. Vineri seara copilul a ramas cu capul prins intre gratiile unei ferestre de la un apartamrnt situat la parterul unui bloc din oras. Pompierii au fost chemati in ajutor si un echipaj medical a ajuns de urgenta la fata locului. Baiatul era…

- Imagini incredibile au fost surprinse in trafic. In acestea apare un copil de aproximativ 7-8 ani, care sta singur la volan, pe scaunul din stanga. Micuțul conduce cu viteza mare mașina, pe autostrada, langa Sibiu, conform observator.tv. Puștiul sta singur pe scaunul si conduce cu peste 120km/ora, asta…

- Doua persoane au fost spitalizate in stare critica la spitalul din Salisbury (sudul Angliei), dupa ce au fost expuse unei "substante necunoscute" la Amesbury, la cativa kilometri de locul unde fostul spion rus...

- Guvernul a anunțat ca Viorica Dancila, dar și alți membri ai cabinetului, vor vizia zonele afectate de inundații. Oficialii se vor deplasa in județele Buzau, Bacau, Covasna și Brașov pentru evaluarea pagubelor. Guvernul a anunțat ca premierul Viorica Dancila, ministrul de Interne Carmen Dan, ministrul…

- Analizele toxicologice in cazul barbatului in varsta de 43 de ani din Brasov care in luna martie si-a ucis sotia si cei doi copii, au aratat ca el avea in corp o substanta provenind de la cannabis, dar aceasta era inactiva. (Cele mai bune oferte laptopuri) Substanta activa nu a fost gasita de specialisti,…

- Este alerta sanitara in Romania, dupa ce inspectorii ANPC spun ca au depistat si retras cuburi de gheața vandute la punga in marile magazine, facute din apa nepotabila. Potrivit specialiștilor, aceste bacterii pot proveni din fose sau fecalele animalelor, arata testele de laborator facute la cererea…