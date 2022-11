Momente de panica pe aeroportul din Liverpool. Angajații au vazut ca in cala unui avion care venea de la Cluj era plin de sange. Este vorba despre un pasager care a calatorit duminica de la Cluj-Napoca la Liverpool . Romanul și-a luat in bagajul de cala o cantitate mare de carne de porc, pentru sarbatori. In timpul zborului, carnea s-a decongelat, iar din geamantan a inceput sa curga sange, care a ajuns și la alte 40 de bagaje. Ulterior, personalul aeroportului din Liverpool a trimis de indata cele 40 de bagaje inapoi la Cluj-Napoca pentru mai multe investigații, anunța digi24.ro . The post Alerta…