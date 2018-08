Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat printr-o postare pe Facebook ca au fost inregistrate, pana in prezent, patru candidaturi pentru funcția de judecator la Tribunalul Uniunii Europene, termenul limita de depunere a dosarelor fiind 24 august....

- Paula Tanase, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, si-a depus candidatura la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de sef al DNA. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Ministerul Justitiei…

- Niciunul dintre cei candidați la funcția de procuror-șef al DNA nu a fost considerat destul de bun de Ministerul Justiției, instituția condusa de Tudorel Toader anunțand ca procedurta va fi reluata. ”In cadrul procesului de selecție s-a apreciat ca niciunul dintre candidați nu indeplinește cerințele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri dimineata, ca spera ca pana la ora 12.00 sa fie finalizata procedura de selectie pentru conducerea DNA si sa fie anuntate rezultatele, transmite News.ro . “Nu aveam cum sa iau decizia inaintea deliberarilor. La ora 10.00 ma intalnesc cu secretarii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni dimineata, ca, in opinia sa, nu au existat pana acum candidaturi pentru conducerea DNA pentru ca unii dintre procurori considera ca numirea se va face ca in precedent, in baza unor intelegeri politice, uneori, si, de asemenea, ei cunosc foarte bine…

- Luni este ultima zi in care procurorii isi pot depune candidatura la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de procuror sef al DNA. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, ca nu a fost depus inca niciun dosar pentru functia de procuror…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca pe data de 24 mai a inceput al doilea mandat de membru titulat al Comisiei de la Venetia. Anuntul vine chiar in perioada in care o delegatiei a Comisiei de la Venetia se afla in Romania pentru discutii pe tema legilor justitiei."24 mai 2018 -…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca, pana la intrarea in vigoare a normelor de modificare a Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta se aplica in forma actuala. "Pana la adoptarea si intrarea in vigoare a normelor…