ALERTĂ - Patronul firmei de dezinsecție, reținut după tragedia din Timișoara Procurorii l-au reținut, marți dimineața, pe patronul firmei care a efectuat deratizarile in doua blocuri de locuințe din Timișoara, anunța Europa Fm. Un bebelus de doar noua zile, un copil de trei ani si mama acestuia din urma, au decedat la spitale, dupa ce in blocul in care locuiau a fost facuta o dezinsectie si o deratizare de catre o firma care nu a anuntat locatarii de actiune, inainte ca aceasta sa aiba loc. Alți 12 adulți și 8 copii sunt spitalizați. In jur de 30 de locatari ai unui al doilea bloc de locuințe din oraș au fost evacuați, luni seara, de autoritați. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii l-au reținut, marți dimineața, pe patronul firmei care a efectuat deratizarile in doua blocuri din Timișoara, relateaza EuropaFM. Doi copii și mama unui dintre ei au murit, in urma deratizarii, in decurs de cateva zile. Totodata, alte 30 de persoane sunt internate. Firma de deratizare care…

- Audierile la sediul Poliției Timiș au durat toata noaptea in dosarul tragediei din Complexul Studențesc, unde doi copii și mama unuia dintre ei au decedat, iar 11 adulți și 19 copii au fost internați dupa ce in blocurile in care locuiau s-a facut dezinsecție. Primele investigații au scos la iveala faptul…

- In urma analizei autoritațile au stabilit ca susbtanța toxica responsabila pentru moartea a trei persoane intr-un bloc din Timișoara este fosfura de aluminiu, care face parte din grupa I de toxicitate, foarte nociva pentru oameni. Patronul firmei, care a facut el insuși deratizarea, a pus pastile care…

- Un bloc a fost evacuat și echipe de cercetare biologica, radiologica și nucleara verifica cauzele imbolnavirilor severe soldate, pana acum, cu 3 decese. Alerta a fost declanșata dupa ce opt persoane, printre care cinci copiii, au avut simtomele unei intoxicații chimice severe in urma unei dezinsecții…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timișoara au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 16 septembrie 2019, a inculpatului Avram Sorin Daniel, lucrator vamal in cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…

- Sorin Daniel Avram, lucrator vamal in cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stamora Moravita, a fost retinut de procurorii anticoruptie, dupa ce ar fi primit de la un om de afaceri sume de bani pentru a-i permite intrarea in Romania cu mai multe obiecte funerare. Potrivit unui comunicat al DNA…

- Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marti, AGERPRES, procurorii DNA Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de luni, a lui Sorin Daniel Avram, lucrator vamal in cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stamora Moravita, sub aspectul savarsirii…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 16 septembrie 2019, a inculpatului AVRAM SORIN DANIEL.Acesta este lucrator vamal in cadrul Punctului de Trecere…