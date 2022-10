Stiri pe aceeasi tema

- Un grav caz de malpraxis este anchetat de procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti. O femeie acuza un medic ginecolog de la maternitatea Polizu din Capitala ca i-ar fi lasat bebelusul, o fetita nascuta prematur la sase luni, sa moara. Pruncul a fost gasit in final de o asistenta, care a sesizat…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a comentat vineri, la Antena3, situația medicului de la Polizu acuzat ca lasa copiii nascuți prematur sa moara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu – Rusescu” anunta ca la acest spital au loc „mai multe controale ale institutiilor statului” cu privire la activitatea medicului Florian Robe. La adresa medicului au aparut acuzatii conform carora ar fi lasat copii nascuti prematur…

- Cazul medicului de la Polizu, acuzat ca arunca bebelușii nascuți prematur la gunoi și ii lasa sa moara, a ajuns in atenția ministrului Sanatații. Alexandru Rafila a avut o prima reacție in acest sens. Oficialul a anuntat ca exista verificari la Spitalul Polizu, dupa ce medicul ginecolog Florian Robe…

- Serviciile de securitate ruse (FSB) au deschis o ancheta privind un "act de terorism internațional" dupa presupusul sabotaj al gazoductului Nord Stream in Marea Baltica, a anunțat miercuri Parchetul general rus, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Noi date despre dubla tragedie din Capitala au aparut in ultimele ore. S-a descoperit și cine era barbatul care a preferat sa se sinucida, alaturi de soția sa. Un bilet de adop a fost gasit de polițiști, in care este scris mesajul dramatic lasat pentru fiul lor stabilit in Belgia.Cei doi pensionari…

- Noi date despre dubla tragedie din Capitala au aparut in ultimele ore. S-a descoperit și cine era barbatul care a preferat sa se sinucida, alaturi de soția sa. Un bilet de adop a fost gasit de polițiști, in care este scris mesajul dramatic lasat pentru fiul lor stabilit in Belgia.Cei doi pensionari…